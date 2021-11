Risultati e classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti della quindicesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla quindicesima giornata di Serie B che si svolgerà tra lunedì 29 novembre e mercoledì 1 dicembre: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Turno infrasettimanale anche in Cadetteria con avvio da Terni, nella quale il Crotone ha l’obbligo di battere un colpo in questo campionato sin qui disastroso. Menù bollente nel martedì con la capolista Pisa che cerca conferme contro il Perugia, mentre Cremonese e Frosinone si affrontano per riannodare i fili della vittoria. Trasferte delicate per Lecce e Benevento, gare da capitalizzare tra le mura amiche per Reggina e Monza. Mercoledì Iachini fa il suo esordio al Tardini contro il Brescia di Simone Inzaghi, uscito scottato dal big match.

Lunedì 29 novembre

Ternana-Crotone 1-0 LIVE (11′ Falletti)

Martedì 30 novembre

Cremonese-Frosinone ore 18.00

Pisa-Perugia ore 18.00

Reggina-Ascoli ore 20.30

Monza-Cosenza ore 20.30

Spal-Lecce ore 20.30

Pordenone-Alessandria ore 20.30

Vicenza-Benevento ore 20.30

Mercoledì 1 dicembre

Parma-Brescia ore 18.00

Cittadella-Como ore 20.30

CLASSIFICA

Pisa 28

Brescia 27

Lecce 25

Frosinone 23

Reggina 22

Cremonese 22

Benevento 22

Ascoli 22

Monza 22

Cittadella 21

Perugia 21

Como 20

Ternana 18

Parma 18

Spal 17

Cosenza 15

Alessandria 14

Crotone 8

Vicenza 7

Pordenone 4