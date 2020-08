Ritiro Inter: i nerazzurri si ritroveranno entro il 6 settembre. In caso di Supercoppa Europea…

L’Inter pensa al ritiro per la prossima stagione che, al pari di questa, sarà compressa di appuntamenti. I dettagli

Sono problemi che Conte e l’Inter vorrebbero sempre avere visto che significherebbe arrivare in fondo in tutte le competizioni. Rimangono però problemi, appunto, specie in una stagione compressa di impegni come sarà la prossima.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, non è ancora tempo di pensare al 2020-21 in casa Inter, anche se qualcuna delle avversarie di A è già in ritiro, per una stagione che partirà fra un mese (19 settembre). Le variabili sono ancora molte, la testa è tutta alla finale. Venerdì si definirà un ulteriore tassello: battendo il Siviglia l’Inter si qualificherebbe alla Supercoppa Europea, prevista per il 24 settembre a Budapest. Un appuntamento che cambierebbe il quadro dell’inizio della stagione.

Ma non finisce qui: dopo la finale, comunque vada, club e allenatore arriveranno all’atteso confronto, che potrebbe causare sconquassi a livello di guida tecnica e quindi di progettazione dell’annata entrante. Impossibile fare programmi oggi, il verdetto è rinviato a lunedì, quando con le questioni “aperte” probabilmente risolte si potrà metter giù un piano massima.

La certezza è che i giocatori interisti quest’anno avranno ferie compresse: 10-15 giorni al massimo l’idea di base, a cui sarà difficile derogare. La quota si ridurrà ulteriormente per i nazionali (primi impegni il 3-4 aprile), che non andrebbero oltre la settimana e che potrebbero recuperare qualche giorno (due o tre) dopo le convocazioni. Per gli altri il raduno dovrebbe essere fissato nella settimana che si chiude il 6 settembre: difficile ipotizzare si possa andare oltre. Il club nerazzurro chiederà di posticipare la prima giornata, specie se non giocherà la Supercoppa, iniziando così il 26 e recuperando il primo match il 30 (con l’impegno europeo le cose si complicano per trovare una data per il recupero). Ma comincerà comunque i lavori una ventina di giorni prima, ad Appiano.