Ritiro Sassuolo, è ufficiale: comunicati luogo e data del ritiro

Il Sassuolo si ritrova per la nuova stagione agli ordini di mister Alessio Dionisi: ecco il comunicato della società neroverde

Il Sassuolo si ritrova per la nuova stagione: ecco il comunicato della società.

«L’inizio della nuova stagione del Sassuolo Calcio è sempre più vicino. I neroverdi si ritroveranno lunedì 5 Luglio al Mapei Football Center*. Dal 6 all’8 Luglio i calciatori sosterranno le visite mediche e saranno divisi in più gruppi per iniziare, come da protocollo sanitario, il lavoro sul campo a livello individuale*. Venerdì 9 Luglio sul sintetico del centro sportivo neroverde sono in programma i test atletici di Mapei Sport*. Il primo allenamento di gruppo agli ordini di mister Alessio Dionisi è previsto per sabato 10 Luglio sui campi del Mapei Football Center*. Domenica 11 Luglio la squadra si allenerà al mattino*, quindi partirà alla volta di Vipiteno-Racines (BZ) dove rimarrà fino a domenica 25 Luglio».