Italia-Germania, Gianni Rivera: «Spalletti ha ricostruito il gruppo. Io non sono stato invitato, ma anche il Milan si è dimenticato di me... Ecco cosa ricordo del 4-3 in Messico»

Le parole di Gianni Rivera, ex calciatore dell’Italia e del Milan, sulla sfida contro la Germania in programma in Nations League

Quando c’è Italia-Germania, è inevitabile riandare alla memoria degli Italia-Germania che furono e ai loro protagonisti. Su tutti Gianni Rivera, ovviamente, ovvero l’autore del gol di quel mitico 4-3 del Mondiale 1970 nella “partita del secolo”. Ecco le sue parole al Corriere della Sera.

NON L’HANNO INVITATO A SAN SIRO – «Non ci hanno pensato o non hanno voluto pensarci. Certo mi dispiace, Rivera in tribuna durante Italia-Germania sarebbe stata una bella immagine televisiva per chi ama il calcio».

IL 4-3 IN MESSICO – «Il gol di Schnellinger segnato per caso, io che batto la testa sul palo dopo il gol preso per colpa mia, la finta che sbilancia Maier, l’abbraccio di Riva. E quella palla che sembrava non voler entrare mai ma che mi tolse un peso dal cuore».

L’ITALIA SVEGLIA DI NOTTE PER LA GARA – «Una partita così non si ripeterà mai più. È un pezzo unico di storia del calcio, è un romanzo più che una partita. E poi un gol come quello che ho fatto oggi è impossibile da realizzare».

L’ITALIA DI SPALLETTI – «Il ct ha ricostruito il gruppo dopo un Europeo difficile. Può fare solo meglio a cominciare proprio dal match con i tedeschi».

SENZA MONDIALI DAL 2014 – «Le cause sono tante ma ho l’impressione che da quando ci sono i procuratori i calciatori crescano male. Poi gli stranieri sono veramente tanti. Stavolta però non bisogna fallire».

INTER-BAYERN – «Penso che l’Inter possa arrivare in fondo alla Coppa. Anche se ha i colori nerazzurri è pur sempre una squadra italiana…».

QUANTO GOL FAREBBE LEAO CON UN RIVERA ALLE SPALLE – «Tanti. È un ragazzo che ama attaccare gli spazi, sarebbe la mia freccia ideale come lo furono Altafini, Prati e Maldera».

IL MILAN NON L’HA INVITATO AI 125 ANNI – «Mancavano anche Maldini, Boban, Altafini… sono in buona compagnia. Certo il Milan senza la sua storia non è il Milan. Ma cosa vuole che sappiano gli americani di storia e di calcio?».