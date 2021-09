Benevento, Roberto Insigne: «Lorenzo è il mio idolo, peccato non ci sia»

Roberto Insigne, attaccante del Benevento, ha parlato prima dell’amichevole contro il Napoli: ecco le sue dichiarazioni

Roberto Insigne ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’amichevole tra Napoli e Benevento.

«Stasera Lorenzo guarderà la partita, non ci siamo sentiti perché ieri era impegnato per la partita e non ci disturbiamo mai. Mio fratello è il mio idolo. Giocare qui da napoletano e da fratello di Insigne è un’emozione unica. Sono un po’ dispiaciuto perché non c’è Lorenzo, sarebbe stata una bellissima sfida».