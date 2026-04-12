Robertson via dal Liverpool? Accordo già trovato col suo nuovo club: il terzino è pronto a restare in Premier League!

Robertson via dal Liverpool? Intesa trovata col suo nuovo club: il terzino scozzese è pronto a restare in Premier League! Ecco dove

Il futuro di Andy Robertson sembra destinato a restare in Premier League, ma con una maglia diversa da quella del Liverpool. Il club inglese ha già ufficializzato che il laterale scozzese lascerà i Reds al termine della stagione 2025/26, alla scadenza del contratto.

Secondo quanto rilanciato nelle ultime ore sulle indiscrezioni di Fabrizio Romano, il Tottenham avrebbe raggiunto un accordo verbale con il giocatore per l’estate 2026. Al momento, però, non risulta ancora nulla di firmato o definitivo. La trattativa resterebbe infatti legata a una condizione chiave: la permanenza degli Spurs in Premier League.

Ed è proprio questo il nodo centrale della situazione. Il Tottenham, infatti, è ancora coinvolto nella lotta per non retrocedere e ha già cambiato una serie di allenatori a stagione in corso (l’ultimo arrivato è Roberto D’Aversa).

Il quadro, quindi, è chiaro: Robertson si prepara a salutare il Liverpool, il Tottenham è oggi una pista concreta, ma l’operazione potrà davvero sbloccarsi solo se il club londinese manterrà la categoria.

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🚨🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Tottenham have a verbal agreement to sign Andy Robertson in June 2026, all terms in place.



Nothing signed/sealed yet as staying in Premier League will be a key factor ahead of proceeding.



Robertson, ready to pick #THFC project if relegation battle has positive outcome. pic.twitter.com/HJCZcX5HbG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 11, 2026

PAROLE – «🚨🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Il Tottenham ha raggiunto un accordo verbale per ingaggiare Andy Robertson a giugno 2026, tutti i termini sono già definiti.

Niente di firmato o sigillato per ora, poiché rimanere in Premier League sarà un fattore chiave prima di procedere.

Robertson, pronto a scegliere il progetto #THFC se la lotta per evitare la retrocessione avrà un esito positivo.».