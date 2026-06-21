Trattativa in pausa, lo spagnolo Rodri potrebbe lasciare il club a parametro zero nel 2027 senza accordo sul rinnovo

Il futuro di Rodri al Manchester City è ancora tutto da definire. Nonostante il club inglese abbia presentato una proposta di rinnovo diversi mesi fa, le parti non hanno ancora raggiunto un’intesa definitiva. Una situazione che mantiene aperti numerosi scenari in vista delle prossime stagioni.

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Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il dialogo tra il centrocampista spagnolo e la società campione d’Inghilterra non si è interrotto, ma al momento sarebbe entrato in una fase di stand-by. Nessuna rottura, dunque, ma nemmeno sviluppi concreti che possano avvicinare la firma sul nuovo accordo.

Il fattore tempo, in questo caso, gioca a favore di entrambe le parti. L’attuale contratto di Rodri con il Manchester City scadrà infatti nel giugno del 2027, una data che consente ancora ampi margini di manovra per trovare un punto d’incontro e programmare il futuro con serenità.

Tuttavia, l’assenza di un accordo potrebbe inevitabilmente attirare l’attenzione dei principali club europei. Se la situazione dovesse rimanere invariata nei prossimi mesi, il regista della nazionale spagnola avrebbe la possibilità di valutare nuove opportunità e, nello scenario più estremo, lasciare il City da svincolato alla scadenza del contratto.

Per ora non ci sono decisioni definitive, ma il dossier rinnovo resta aperto e continua a essere uno dei temi più delicati in casa Manchester City.