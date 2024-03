Clamoroso Rodrygo: «Argentini razzisti, denuncerò tutto»

Le parole di Rodrygo, attaccante brasiliano del Real Madrid, sugli episodi di razzismo subiti dagli argentini

Rodrygo, attaccante del Real Madrid, ha parlato al The Guardian degli episodi di razzismo subiti nelle sfide tra Brasile ed Argentina.

PAROLE – «Cerco di non preoccuparmi di quello che dirà la gente. Dobbiamo stare attenti alla nostra salute mentale. Consiglio a tutti, non solo ai giocatori, di cercare uno psicologo. Ho iniziato a marzo dello scorso anno. È stato mio padre a suggerirlo. All’inizio non volevo farlo perché avevo il pregiudizio di pensare che fosse una cosa per persone con problemi. Quando l’ho fatto ho capito che lo psicologo era qualcuno che era lì per aiutarmi. Ho subito il razzismo sui social da parte di molti argentini. È stata una situazione molto triste e ti colpisce. Ero molto triste. Ma abbiamo tracciato tutti i profili che mi hanno inviato abusi. Molti di loro devono essersi spaventati negli ultimi giorni quando hanno ricevuto la denuncia. La gente pensa di poter scrivere quello che vuole sui social media, ma poi viene denunciata per questo».