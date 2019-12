Roma, a tutto Mkhitaryan: «Con Fonseca arriveranno grandi risultati»

Roma, a tutto Mkhitaryan: «Venire in giallorosso? Non ci ho pensato due volte. Fonseca? Con lui arriveranno grandi risultati»

Henrikh Mkhitaryan, giocatore della Roma, ha parlato a tutto tondo al portale armeno Vivaro. Queste le parole del calciatore giallorosso in merito a Fonseca, gli obiettivi e l’esperienza nella Capitale:

ARRIVO – «L’Arsenal mi aveva fatto delle promesse all’inizio della stagione, ma dopo due settimane già non erano state mantenute. Così quando Mino Raiola mi ha chiamato per propormi la soluzione Roma non ci ho pensato due volte».

FONSECA – «Non lo ho avuto come allenatore quando ero allo Shakhtar, anche se ho visto giocare la sua squadra in Champions League e mi aveva impressionato molto. Il suo Shakhtar giocava in scioltezza contro grandi club come Manchester City e Roma. Venendo qui ho avuto modo di capire meglio il suo calcio e sono sicuro: con lui arriveranno grandi risultati».

OBIETTIVI – «Dobbiamo entrare tra le prime quattro e fare sicuramente il massimo in Europa League. È molto importante per la squadra giocare la Champions League il prossimo anno, e noi giocatori e lo staff lo capiamo perfettamente».

LAZIO – «Cos’è la Lazio? La seconda squadra della capitale!».