De Rossi, Florenzi, Pellegrini: titolari in Roma-Barcellona, ma futuro in bilico

Che cosa hanno in comune De Rossi, Florenzi e Pellegrini? Saranno tutti e tre titolari in Roma-Barcellona di Champions League, ma sono uniti pure dal calciomercato

Daniele De Rossi giocherà dal primo minuto, assieme a lui anche Alessandro Florenzi e Lorenzo Pellegrini. I tre romani e romanisti saranno in campo da titolari nella partita della Roma contro il Barcellona in Champions League, nella quale i giallorossi proveranno a ribaltare il quattro a uno dell’andata. Di loro tre, però, si parla non solo in relazione a Roma-Barcellona, ma anche per il calciomercato. Il loro futuro è un’incognita. Florenzi sta per firmare il rinnovo, ma questa firma tarda ad arrivare. Monchi è ottimista, ma finora non c’è stato nessun accordo ufficiale e le pretendenti per l’ex crotonese si fanno avanti.

Florenzi è quello meno in bilico, se si può usare questa espressione. De Rossi invece è un punto interrogativo. Ha un contratto in scadenza nel giugno del 2019 e lo vogliono nella Major League Soccer, secondo La Gazzetta dello Sport non è escluso che dagli USA i top club si facciano avanti per provare a prendere DDR. Situazione diversa invece per Pellegrini: l’ex del Sassuolo ha una clausola rescissoria che fa gola a molti club, tra cui la Juventus. Se la Roma dovesse entrare nella prossima Champions League, allora sarebbe più facile tenere tutti e tre i giocatori. In caso contrario, potrebbero iniziare i guai.