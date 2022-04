Roma-Bodo/Glimt, non si ferma la polemica: «Spero che la verità emerga»

Il DG dei norvegesi è intervenuto in seguito ai provvedimenti disciplinari della Uefa che ha sospeso Knutsen e Nuno Santo

Il DG del Bodo/Glimt, Frode Thomassen, ha parlato in seguito alla decisione della Uefa di sospendere sia il loro allenatore, Knutsen, che il preparatore dei portieri della Roma, Nuno Santos, in seguito al post gara del quarto di finale di Conference League tra giallorossi e norvegesi.

SORPRESI DALLA DECISIONE – «Siamo rimasti sorpresi dalla decisione. Entrare in una situazione come questa, in un caso provocato dai membri dello staff della Roma, sembra inaccettabile e irragionevole. Ci auguriamo che la verità emerga»