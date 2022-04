Non si ferma la polemica dopo il convulso finale di gara di ieri sera tra la Roma e i norvegesi, che rispondono con un comunicato durissimo

Non sembrano calmarsi le proteste per quello che è successo nel finale di Bodo/Glimt-Roma: dopo le accuse di Pellegrini, il club norvegese, che ha girato le accuse di comportamento anti sportivo al mittente, risponde con un durissimo comunicato stampa:

«Il comportamento della Roma non è solo un attacco fisico all’allenatore Kjetil Knutsen, è un attacco sistematico ai valori di Glimt. Noi come piccolo club non possiamo stare con il cappello in mano e accettare un simile comportamento. La Roma – continua il comunicato stampa – sta bombardando i media di falsità, nel tentativo di nascondere il comportamento antisportivo. C’è un video dell’incidente, che mostra l’attacco a Knutsen da parte di rappresentanti dell’apparato di supporto della Roma. Il club ha visto questo video. Chiediamo che il pubblico abbia accesso a questo video di proprietà della UEFA»