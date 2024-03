Roma Brighton, recupero giallorosso last minute: si è allenato

Si avvicina l’inizio della gara tra Roma Brighton, valida per gli ottavi di Europa League. De Rossi recupera un elemento

Daniele De Rossi può sorridere. Alla vigilia della gara contro il Brighton, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, la Roma recupera Rick Karsdorp.

Se Kristensen ne avrà ancora per un mese, dunque dovrebbero poter tornare per il derby con la Lazio, il terzino olandese ex Feyenoord è prossimo al rientro tra i convocati. Karsdorp infatti oggi si è allenato regolarmente con i compagni.