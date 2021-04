Roma, caccia al post Fonseca: no di Nagelsmann. Ci sono Sarri e Allegri

La Roma sonda il terreno per il sostituto di Fonseca: contattati Allegri e Sarri, no di Nagelsmann. Le ultime sui giallorossi

La Roma sta sondando il terreno per trovare il sostituto di Paulo Fonseca che, in caso di mancata vittoria dell’Europa League, non verrà confermato sulla panchina giallorossa.

Come riportato da Sky Sport, restano validi i nomi di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Secco rifiuto di Julian Nagelsmann del Lipsia, in orbita Bayern Monaco.