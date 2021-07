Roma, campagna di vaccinazione per tutto l’ambiente giallorosso

Per volontà della proprietà Friedkin, la Roma è pronta ad iniziare una campagna di vaccinazione per tutto l’ambiente

In casa Roma viene tenuta in considerazione la volontà di evitare nuovi possibili focolai dovuti al Covid. Per questo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la proprietà Friedkin ha intenzione di iniziare una campagna di vaccinazione a tappeto per tutto l’ambiente. Dai giocatori allo staff, tutti dovranno essere vaccinati.

Un’ipotesi che sta prendendo in considerazione anche la Lazio: Claudio Lotito è in attesa del via libera da parte dei medici per seguire l’esempio dell’altro club cittadino. Le altre società, invece, sembrano intenzionate ad aspettare il via libera da parte della FIGC.