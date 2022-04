Roma, carica Abraham: «Voglio la Conference League. Mourinho? Come un padre»

Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale dell’UEFA sulla situazione in Conference League

Ai canali ufficiali dell’UEFA ha parlato l’attaccante della Roma Tammy Abraham. Ecco le sue dichiarazioni.

CONFERENCE – «Voglio vincere la Conference League, sarebbe il modo migliore per rendere ancora più forte il mio legame con la Roma. Qui vivo bene ogni minuto, fin da quando i tifosi mi hanno accolto all’aeroporto».

MOURINHO – «Per me è come un padre, anche lui pensa che questo sia il posto perfetto per me. Un giocatore non potrebbe chiedere di meglio come allenatore, c’è sempre sia nei momenti positivi che in quelli negativi».

PERCORSO – «Per me essere capocannoniere della Conference League è un onore, c’è stato uno scivolone con il Bodo/Glimt ma abbiamo reagito vincendo la partita più importante. Adesso c’è il Leicester, avrò modo di tornare in Inghilterra davanti ad amici e parenti per far vedere cosa ho imparato in Italia. Dobbiamo prepararci con fiducia, sono una squadra forte ma noi possiamo battere chiunque».