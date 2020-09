Roma, caso Diawara: il mistero della mail della Lega

Oggi il Giudice prenderà una decisione sul caso Diawara che ha coinvolto la Roma

La Roma rischia la sconfitta a tavolo 3-0 per la partita dello scorso sabato contro il Verona. Il motivo è da ricondurre al mancato inserimento di Diawara nella lista degli over. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe però un giallo riguardante una mail della Lega.

Sabato mattina, la stessa Lega avrebbe inviato una notifica alla Roma per avvertire del problema; mail che a Trigoria non risulta. Inoltre, quando il sistema informatico ha evidenziato l’errore a due ore dall’inizio della partita, lo stesso club giallorosso avrebbe ricevuto l’ok per schierare lo stesso Diawara. Un mistero che vedrà luce nella giornata odierna con la decisione del Giudice.