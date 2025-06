Roma, Massara al lavoro sulle cessioni: tre giovani del vivaio pronti al sacrificio: discorsi in corso con Torino e Sassuolo

La Roma al lavoro per le cessioni: si parla con il Sassuolo e Torino per i giovani del vivaio Cherubini, Romano e Terlizzi

La Roma si muove con urgenza sul mercato in uscita per rispettare i parametri del Fair Play Finanziario entro la scadenza fissata dalla UEFA per il 30 giugno 2025, data che coincide con la chiusura ufficiale della stagione 2024/25. Il club giallorosso ha infatti la necessità di mettere a bilancio circa 13 milioni di euro in plusvalenze entro le prossime ore, e per farlo ha scelto di sacrificare alcuni giovani cresciuti nel proprio vivaio.

La prima operazione riguarda Luigi Cherubini, attaccante classe 2004 reduce da una buona stagione in Serie B con la maglia della Carrarese (4 goal e 5 assist in 35 presenze). La Roma è in trattativa con il Sassuolo, appena tornato in Serie A, per cederlo a titolo definitivo. Le parti si riaggiorneranno lunedì 30 giugno per definire l’accordo e chiudere l’operazione nei tempi utili.

Parallelamente, sono in fase avanzata i contatti con il Torino per un doppio colpo. Il primo nome è quello di Alessandro Romano, centrocampista svizzero che si è distinto nel campionato Primavera con 6 goal e 3 assist. Il direttore sportivo granata Davide Vagnati punta a inserirlo subito nella rosa della prima squadra allenata da Marco Baroni.

Non solo Romano: il Torino ha messo gli occhi anche su Federico Terlizzi, difensore centrale classe 2007 in forza all’Under 18 giallorossa e figlio dell’ex giocatore del Catania, Christian Terlizzi. Anche per lui si valuta un possibile inserimento diretto in prima squadra, considerata la stima degli osservatori granata nei confronti del giovane talento.

Con queste operazioni, la Roma spera di mettere al sicuro il bilancio entro la fine dell’esercizio, evitando sanzioni UEFA e guadagnando margini di manovra per la prossima sessione di mercato.