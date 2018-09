Roma-Chievo gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 4ª giornata di Serie A – VIDEO

E’ iniziata Roma-Chievo, lunch match della 4ª giornata di Serie A. La sfida mette di fronte i giallorossi di Eusebio Di Francesco ai clivensi di Lorenzo D’Anna: un incrocio che vale tantissimo in ottica Champions League, ma pure in chiave salvezza. La Roma ritrova Florenzi in difesa, mentre il Chievo si affida alla qualità di Birsa e Giaccherini, oltre alla sicurezza di Sorrentino fra i pali.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Jesus, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi, Cristante; Under, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; Tomovic, Rossettini, Bani, Barba; Rigoni, Radovanovic, Obi; Birsa, Giaccherini; Stepinski. Allenatore: Lorenzo D’Anna.

ROMA-CHIEVO 1-0 – Gran palla di Florenzi dalla destra, ne approfitta El Sharaawy, che beffa la difesa del Chievo e batte Sorrentino.

ROMA-CHIEVO 2-0 – Grande giocata di Dzeko, che in area clivense fa quello che vuole. Si gira bene, tiene palla e aspetta l’inserimento di Cristante che non sbaglia.