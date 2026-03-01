Roma, i convocati per la Juventus: due rientri per Gasperini! La decisione finale su Dybala, ecco la lista ufficiale dei giallorossi

Roma, i convocati per la Juventus: la decisione di Gasperini sul rientro di Dybala. La lista completa per il match dell’Olimpico

La marcia di avvicinamento al tanto atteso big match tra Roma e Juventus entra finalmente nel vivo. Nelle scorse ore, la società capitolina ha ufficializzato la lista dei convocati per la delicata sfida dell’Olimpico, fornendo indicazioni cruciali per i futuri equilibri della squadra. La partita si preannuncia tesa e agonisticamente bloccata, ma le notizie in arrivo dall’infermeria restituiscono fiducia alla guida tecnica giallorossa.

Il doppio recupero: tornano a disposizione Dybala ed El Shaarawy

Il dato tecnicamente più rilevante per i padroni di casa è senza dubbio il duplice ritorno in gruppo di due pedine fondamentali per il reparto avanzato. Hanno infatti superato i rispettivi e fastidiosi problemi fisici:

Paulo Dybala

Stephan El Shaarawy

La loro presenza nell’elenco dei convocati non rappresenta soltanto una vitale iniezione di qualità, ma garantisce soprattutto soluzioni offensive differenziate. In una gara molto tattica, avere la possibilità di inserire giocatori capaci di inventare la giocata decisiva dal nulla sarà un vantaggio inestimabile.

La nota dolente: confermato il forfait di Matías Soulé

Se da un lato l’attacco capitolino ritrova due leader, dall’altro deve registrare una defezione pesante. La nota dolente della vigilia riguarda infatti Matías Soulé.

L’attaccante non ha recuperato dal suo infortunio e l’assenza è stata confermata in via ufficiale. Questo forfait costringerà l’allenatore a rivedere i propri piani per aggirare la retroguardia bianconera. Nonostante questa assenza, la gara resta un crocevia fondamentale per le ambizioni della Roma, determinata – in caso di vittoria – a staccare di 7 punti la Juventyus di Spalletti.

Convocati Roma per la Juve

Portieri: De Marzi, Zelezny, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Malen, Venturino, Dybala, Arena, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.