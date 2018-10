Roma, De Rossi e Kolarov ancora out: il piano B di Di Fra

La Roma torna a lavorare a Trigoria in vista della ripresa del campionato contro la Spal. Due assenze pesanti per il tecnico che corre ai ripari

La Roma potrebbe fare a meno di Daniele De Rossi e Aleksandar Kolarov per la ripresa del campionato contro la Spal. Le notizie che arrivano da Trigoria non sono confortanti: i due calciatori sono alle prese con lo stesso infortunio al quinto metatarso del piede sinistro. Una frattura che anche oggi li ha costretti a lavorare separati dal resto del gruppo.

Roma: il piano B di Di Fra

Anche qualora i due dovessero recuperare in tempo record non è detto che Di Francesco voglia rischiarli, visto che dopo la gara dell’Olimpico di sabato ci sarà quella decisiva in Champions League contro il CSKA Mosca. Se l’assenza di Kolarov pesa meno viste le recenti prestazioni di Luca Pellegrini e Santon, il discorso diverso per quella di De Rossi.

Il tecnico ha trovato la quadra grazie al 4-2-3-1 contando soprattutto sulla solidità offerta dalla coppia mediana formata dal centrocampista di Ostia e da Nzonzi. La Roma senza il suo capitano è tutta da verificare. Al suo posto giocare Cristante in coppia con il francese con Lorenzo Pellegrini confermato nel ruolo di trequartista, che così ha ben figurato nelle ultime uscite. Difficile pensare in questo momento ad un ritorno al 4-3-3.

In dubbio per la Spal c’è anche Javier Pastore che è ancora impegnato a scrollarsi di dosso il problema al polpaccio che lo ha costretto al cambio durante il derby. Anche lui ha svolto oggi lavoro individuale ma le sue condizioni sono in miglioramento. Probabile che già nei prossimi giorni rientri con il gruppo.