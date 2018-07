Le parole dell’allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco in vista della sfida di International Champions Cup contro il Tottenham

Roma negli Stati Uniti: giovedì 26 luglio alle ore 4 (ora italiana), la sfida di International Champions Cup contro il Tottenham. A presentarla, in conferenza stampa, Kevin Strootman ed Eusebio Di Francesco. L’allenatore giallorosso, rispondendo alle domande dei cronisti, ha cominciato dall’arrivo dei nuovi portieri Mirante e Olsen: «Abbiamo preso due portieri che porteremo ad avere la nostra mentalità. Chiederò aiuto a Savorani per farli integrare subito al meglio. Abbiamo iniziato la preparazione da due settimane ed è ovvio che ci vuole tempo per fare entrare tutti nei meccanisimi. Ma stiamo lavorando bene».

Di Francesco ha poi proseguito: «Rispetto allo scorso anno molto giocatori sono arrivati prima. Stiamo quindi lavorando con continuità, su parte atletica e tenico-tattica. In queste partite cercherò di dare minuti a tutti i ragazzi. Questo mi aiuterà a capire. Sono molto contento di ritrovare Ancelotti in Serie A: oltre ad essere un grande allenatore è una brava persona. Spero che domani ci sia una bella atmosfera allo stadio qui a San Diego. Starà alle due squadre in campo poi offrire una prestazione che diverta gli spettatori».