Roma, Di Francesco:«La squadra sta crescendo. Contento per Schick, grande interprestazione»

La Roma torna alla vittoria con un Di Francesco soddisfatto per la prestazione della squadra e di alcuni singoli «Contento per Schick, grande interprestazione»

Sorride la Roma che, dopo due pareggi di fila, torna a vincere asfaltando la Sampdoria con un pirotecnico 4-1 fra le mura casalinghe dello Stadio Olimpico. Sorride Eusebio Di Francesco, soddisfatto della propria squadra ai microfoni di Sky Sport, perchè è una Roma in crescita sia a livello fisico che mentale:«Sui calci piazzati avevamo preparato qualcosa, Juan Jesus va nel posto del morto dove nessuno va sulla palla. In certi casi non bisogna pensare, bisogna solo andare. La squadra sta crescendo, alla fine facciamo sempre gli stessi discorsi, se non c’è l’aspetto mentale non si può fare nulla. Cerco di non mettere tutti i giovani, per una questione di equilibrio. Stiamo ritrovando dei giocatori come Cristante. Ci siamo persi un po’ di risultati per strada, meritavamo qualcosa di più. Ma se abbiamo 19 punti meritiamo questi, ci sarà tempo per rifarci».

Eusebio Di Francesco, continua, analizzando il match:«La squadra ha assimilato determinati movimenti. I ragazzi hanno fatto bene anche nelle scelte, contro una squadra che è molto aggressiva ed è brava a portarti in una zona di campo. Noi li abbiamo fatti muovere bene, penso che questo ha fatto la differenza».

Il tecnico giallorosso spende parole anche per la prestazione del tanto atteso Schick:«C’è un tempo per tutto, Schick deve lavorare di più. Lo ha detto anche lui, si vede che gli manca qualcosina. Questo gol gli dà sicurezza, sono felicissimo per lui. Lo stavamo aspettando. Non solo il pubblico, anche il mister. Avrà tante alte occasioni», prosegue parlando del suo ruolo più consono:«Lui è molto bravo nel centro-destra perché è mancino, ma come vedete è bravo ad attaccare la porta. Per me può far tutto: quando uno ha determinate qualità può giocare ovunque».

Ma Eusebio Di Francesco è soddisfatto anche per la prestazione di El Shaarawy:«Al di là dei gol, dà una grande continuità anche in fase difensiva. Lui è uno dei migliori interpreti, tatticamente è quello più disciplinato. C’è sempre qualche motivo sulle mie scelte, oggi si è visto».

Una battuta anche su Defrel, autore dell’unico gol blucerchiato del match:«Non si doveva permettere, io l’ho fatto diventare centravanti (ride, ndr). Ha fatto veramente un gran gol, con un controllo di grande qualità. Lui è un ottimo calciatore, ci sono posti e ambienti dove uno può assimilare meglio. Non era centravanti, lo è diventato con il lavoro. Sono contento per lui perché abbiamo vinto 4-1».