Milan Roma: Ranieri si consola con Dovbyk. L’ucraino è a quota 13 gol ed è specialista in una cosa. Riuscirà a eguagliare lo score dell’anno scorso al Girona?

Roma, Dovbyk continua a segnare e questa è la migliore notizia per Ranieri dopo il ko in Coppa Italia: riuscirà ad avvicinare i 24 gol con il Girona?

«Riaccende la speranza giallorossa, ottimo senso della posizione sul gol. Si sbatte davanti, cercando di fare da sponda per i centrocampisti»: il giudizio de La Gazzetta dello Sport vale un 6,5 a Dovbyk, uno dei migliori dei suoi nella prova della Roma a San Siro con il Milan. E chissà se Ranieri si è pentito di non averlo utilizzato dal primo minuto: il titolare Shomurodov si è sbattuto, ha cercato di dialogare non poco con Dybala, ma i due erano ben poco accompagnati dalla squadra. Quando poi dal limite dell’area ha avuto la palla per scaricare verso la porta di Maignan, non è andato oltre un destro mal coordinato.

Al contrario, l’ex Girona ha trovato immediatamente la via della rete 9 minuti dopo il suo ingresso in campo: su una conclusione di Angelino dalla sinistra, la deviazione di Walker ha alzato il pallone: sul secondo palo Dovbyk si è fatto trovare pronto a una deviazione al volo. Sono quei gol apparentemente facili, che lui nella Roma sa fare meglio di ogni altro. La sua quota reti è a 13 in stagione, non sarà facile raggiungere i 24 della scorsa in Spagna, ma gli impegni tra campionato ed Europa League non mancano per avvicinarvisi. A maggior ragione se saprà incrementare i gol da opportunista come quelli di ieri. Già con il Genoa, sia all’andata che al ritorno, è andato a segno approfittando di corte respinte. Insomma, che tirino in porta gli altri, lui troverà il modo di farsi trovare pronto…