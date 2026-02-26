Roma, Dybala ci sarà contro la Juventus? Cosa è successo oggi a Trigoria, novità sulle condizioni dell’attaccante giallorosso

Ultime Notizie
Roma, Dybala presente contro la Juventus? Cosa è accaduto oggi a Trigoria, ecco le condizioni dell’attaccante argentino
La Roma continua a sudare sui campi del centro sportivo di Trigoria, alzando i giri del motore in vista di uno degli appuntamenti più cruciali dell’intera stagione. Domenica sera, alle ore 20:45, i riflettori dello Stadio Olimpico si accenderanno per ospitare l’attesissimo big match contro la Juventus. Una sfida vibrante che mette in palio punti pesantissimi, un vero e proprio crocevia per la serrata corsa verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.
Il piano di recupero per Paulo Dybala
All’interno del quartier generale romanista, tutta l’attenzione dello staff medico e dei tifosi è inevitabilmente concentrata sulle condizioni di Paulo Dybala.
Il fuoriclasse sudamericano sta cercando in tutti i modi di bruciare le tappe. Nelle ultime ore, l’attaccante ha svolto un lavoro atletico personalizzato, ma aumentando notevolmente i carichi e l’intensità degli esercizi. La tabella di marcia stilata dai preparatori prevede passaggi ben precisi:
- Monitoraggio continuo: Valutazione quotidiana delle risposte muscolari sotto sforzo.
- Il test decisivo: L’intenzione primaria è quella di far rientrare il giocatore ad allenarsi in gruppo nella giornata di venerdì per un provino sul campo.
- L’obiettivo finale: Strappare una convocazione fondamentale per la supersfida domenicale.
L’arma tattica a disposizione di mister Gasperini
A guidare le operazioni tattiche c’è Gian Piero Gasperini. Il tecnico spera fortemente di avere a disposizione la sua stella per affrontare i bianconeri, pur con la consapevolezza di dover gestire il rientro con estrema cautela per evitare ricadute.
Qualora il provino di venerdì dovesse dare esito positivo, Dybala si accomoderebbe inizialmente in panchina. La presenza della Joya a gara in corso potrebbe infatti rivelarsi un’arma a sorpresa letale per scardinare la retroguardia avversaria nei minuti finali, regalando imprevedibilità all’attacco romanista nella notte più attesa.
