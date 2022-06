Roma, è ufficiale: Fuzato ceduto all’Ibiza. Il comunicato del club

Daniel Fuzato non è più un giocatore della Roma. Il club giallorosso ha ufficializzato la cessione del portiere brasiliano

La Roma, con un comunicato, ha ufficializzato la cessione del terzo portiere Daniel Fuzato all’Ibiza.

IL COMUNICATO – «L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Daniel Fuzato all’UD Ibiza. Arrivato nel 2018 dal Palmeiras, il portiere brasiliano lascia la Società dopo tre stagioni, nelle quali ha totalizzato 8 presenze. Daniel aveva fatto il suo esordio tra i pali giallorossi il 1° agosto 2020 in occasione di una trasferta a Torino con la Juventus, partita conclusiva del campionato 2019-20: la Roma si impose per 3-1. All’attivo di Fuzato c’è un Derby vinto 2-0 da titolare, il 15 maggio 2021. Ed è un successo che certamente resterà nel cuore dell’estremo difensore brasiliano. A Fuzato vanno i migliori auguri del Club per il prosieguo della carriera!».