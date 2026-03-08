Roma, l’emergenza infortuni è un tema: l’attacco il ruolo più colpito! Lo storico degli stop per il reparto offensivo della squadra di Gasperini

La Roma di Gian Piero Gasperini sta vivendo una stagione fortemente condizionata dai numerosi infortuni che hanno coinvolto diversi giocatori. Come riportato da Il Corriere dello Sport, le assenze per problemi fisici sono salite a 129 partite in totale, un dato che evidenzia l’impatto che le difficoltà fisiche stanno avendo sull’andamento della stagione giallorossa.

Tra i giocatori maggiormente colpiti ci sono Dovbyk e Angeliño, che attualmente condividono il triste primato con 19 assenze a testa tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Entrambi sono stati esclusi dalla lista Uefa, un ulteriore fattore che, purtroppo, contribuirà a far crescere il numero delle assenze, avvicinandosi o addirittura superando le 30.

La lista dei giocatori che hanno accumulato molte assenze include anche Bailey (ora all’Aston Villa) con 17 infortuni, dovuti a diversi problemi muscolari, e Ferguson, che oggi raggiungerà la 14ª assenza e dovrà affrontare un intervento chirurgico alla caviglia sinistra, mettendo fine alla sua stagione. Nella lista ci sono anche Koné e Pellegrini, che, pur avendo avuto meno assenze, hanno comunque dimostrato una grande resilienza, smaltendo rapidamente le loro lesioni.

Un altro dato significativo riguarda gli attaccanti della Roma, che sono stati i più colpiti dagli infortuni. Su 129 assenze totali, ben 81 riguardano i giocatori offensivi, con un impatto di oltre il 63%. Gasperini non ha mai avuto a disposizione tutti i suoi attaccanti: Dovbyk e Ferguson hanno alternato periodi di assenza, e Malen, da fine gennaio, ha faticato a trovare spazio in campo, con pochi contributi offensivi. Questa situazione ha limitato le opzioni offensive di Gasperini, che non ha mai potuto contare su un attacco completo e in forma.

Con una stagione segnata da infortuni e difficoltà fisiche, il tecnico giallorosso spera di recuperare i suoi uomini chiave per affrontare al meglio le sfide decisive che restano.