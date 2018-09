Roma, Florenzi: «Siamo un gruppo forte, abbiamo capito su cosa lavorare»

Il terzino della Roma, Alessandro Florenzi, attualmente alle prese con un infortunio al ginocchio, ha rilasciato un’intervista al Match Program

La Roma sta completando gli ultimi allenamenti in vista della prossima gara di campionato contro il Chievo, dopo la sosta per le Nazionali. Il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco dovrà fare i conti con gli infortuni nel match contro i Clivensi, dato che durante la pausa si è fermato in infermeria Javier Pastore. Il fantasista argentino si è aggiunto ai già infortunati Diego Perotti e Alessandro Florenzi. Quest’ultimo, ancora in fase di recupero dal trauma distrattivo al ginocchio sinistro, ha rilasciato un’intervista al Match Program. Il terzino giallorosso ha parlato dei suoi momenti più belli alla Roma, soffermandosi sul rientro in campo dopo il brutto infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi per molti mesi: «Sono cambiate tante cose, è cambiato Alessandro come uomo. L’infortunio mi ha toccato, mi ha fatto crescere, pensare e vedere la vita sotto tanti aspetti. Ho sempre avuto la convinzione che ci sia una via di uscita per tutto e che ci sia sempre chi sta peggio di te. Io sono riuscito a tornare a fare quello che amo; ci sono bambini, ragazzi, che non hanno avuto la stessa fortuna, giovani che magari sono stati fermati da problemi al cuore o da altre situazioni».

Il giocatore ha poi parlato dell’esordio stagionale in Champions League della squadra che sfiderà in trasferta il Real Madrid: «Il giusto approccio ad una gara così importante è prima pensare al Chievo. Affrontare partita dopo partita. Dobbiamo fare una bella vittoria e poi mettere tutti noi stessi nella sfida con il Real. Non sarà facile ripetere il percorso dello scorso anno, ma dobbiamo fare meglio possibile».

Sulla prossima gara della Roma contro il Chievo Florenzi ha affermato: «Sarà una partita difficile, loro tenteranno di racimolare punti. Sono una buona squadra, si conoscono da tempo, verranno agguerriti. “Abbiamo già cominciato a studiarlo e abbiamo visto le gare che hanno giocato. Hanno raccolto un punto, ma hanno giocato tre buone partite, sono una squadra che gioca insieme da tanto».

Infine in merito ai diversi impegni ravvicinati che attendono la Roma il terzino ha spiegato: «Le diverse partite molto ravvicinate si affrontano con il gruppo. Siamo tanti giocatori in rosa, un gruppo forte, ognuno di noi potrà dare il suo contributo, vogliamo accumulare vittorie. I risultati non ci hanno dato quello che volevamo, abbiamo capito su cosa lavorare e ora sappiamo dove attaccare le nostre forze. Come dicevo, il nostro punto di forza è il gruppo, sempre insieme quando si vince e quando si perde. Sappiamo dove lavorare per superare una partenza non brillantissima».