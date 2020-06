Roma, il tecnico giallorosso ha rassicurato in merito alla possibilità che Smalling e Mkhitaryan possano andare via prima di fine stagione

Non è ancora stato trovato un accordo per il prolungamento fino al termine della stagione per Chris Smalling e Henrikh Mkhitaryan.

Il tecnico della Roma Fonseca però si è detto non preoccupato della questione, come affermato ai microfoni di Dazn al termine del match contro il Milan: «Io non sono preoccupato, loro giocheranno questo ultimo mese con noi».