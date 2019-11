Roma, Fonseca torna alle “origini”. Le scelte contro il Brescia

Roma, nella partita col Brescia Fonseca torna alle origini. Mancini in difesa, Diawara dal primo. E Lorenzo Pellegrini…

Per la Roma contro il Brescia, sarà come tornare alle prime giornata di questo campionato quando Fonseca aveva le idee ben chiare. Poi i tanti infortuni l’hanno costretto a studiare le alternative.

Quest’oggi, come scritto da La Gazzetta dello Sport, Mancini tornerà regolarmente in difesa. A centrocampo, quindi, agiranno Veretout e Diawara. La trequarti giallorossa sarà composta da Zaniolo, Pellegrini e Kluivert, col romano ancora un po’ in dubbio.