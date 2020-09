Roma, Fonseca vuole Smalling: accordo ancora lontano con lo United

Calciomercato Roma: ci sarebbe ancora distanza tra i giallorossi e il Manchester United per Chris Smalling

La Roma e Paulo Fonseca vogliono il ritorno in giallorosso di Chris Smalling. In casa romanista, il difensore inglese è l’obiettivo numero uno sul mercato insieme all’arrivo di Arek Milik.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, l’accordo con il Manchester United sarebbe ancora lontano. Difficile quindi che Smalling torni nella capitale in tempi brevi. La Roma deve accelerare per riportare in giallorosso l’inglese e sistemare la difesa di Fonseca.