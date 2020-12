Roma, Friedkin irritato per la sconfitta contro l’Atalanta: zero contatti con la squadra

Il Messaggero racconta di un Dan Friedkin parecchio irritato per la rovinosa sconfitta della Roma contro l’Atalanta al Gewiss Stadium

Piccola con le big. Friedkin irritato dopo il ko con l’Atalanta. Paulo Fonseca punta il dito contro la squadra, i quattro gol segnati dai bergamaschi hanno minato le certezze del tecnico che da quando allena i giallorossi ha incassato sette sconfitte, sei pareggi e solo tre vittorie nelle 16 gare di campionato in cui ha affrontato una big.

Poco comprensibile inoltre il perché l’allenatore abbia scelto di cambiare una formazione che pareva aver trovato una sua dimensione. Secondo il portoghese la colpa di tutto sta nel modo di giocare da “bambini” che hanno avuto i suoi calciatori nella ripresa a Bergamo, ma scaricare in pubblico la colpa sulla squadra potrebbe non pagare a lungo andare. Quanto a Friedkin – secondo Il Messaggero – lui e suo figlio hanno lasciato Bergamo delusi e irritati, tuttavia non hanno avuto contatti né con calciatori né con Fonseca.