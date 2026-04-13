Roma, altro che pace: a Trigoria nemmeno un saluto tra Gasperini e Ranieri! Ora intervengono i Friedkin

Roma, altro che confronto chiarificatore: a Trigoria nemmeno un saluto tra Gasperini e Ranieri! Ora intervengono i Friedkin, gli scenari

La situazione in casa Roma continua a essere molto tesa. Le ultime ricostruzioni concordano nel descrivere un clima freddissimo tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi che hanno reso pubblica una frattura già presente da tempo. Oggi entrambi erano attesi a Trigoria alla ripresa degli allenamenti, ma le cronache riferiscono che non ci sarebbe stato alcun vero confronto diretto e nemmeno un saluto tra i due, segnale di una distanza ancora molto forte.

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Roma, staff medico e infortunati restano uno dei nodi principali

Tra i temi più urgenti c’è la gestione degli infortunati, punto su cui da tempo emergono vedute differenti. Le fonti vicine all’ambiente giallorosso raccontano che Mancini, Koné e Wesley siano al centro delle valutazioni in vista della sfida con l’Atalanta, con lo staff medico più prudente su alcuni recuperi e l’allenatore invece orientato a spingere per avere a disposizione più uomini possibili. Questo dossier viene indicato come uno dei motivi più concreti del confronto atteso a Trigoria, insieme alle divergenze più ampie su gestione interna e rapporti tra area tecnica e dirigenza.

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Roma, i Friedkin osservano e preparano un chiarimento

Sul fondo resta il ruolo della proprietà. I Friedkin avrebbero chiesto un abbassamento immediato dei toni e starebbero valutando un intervento diretto per chiarire la situazione. E’ prevista per domani una call con Dan Friedkin, insieme ai due protagonisti della diatriba. La sostanza, però, non cambia: la convivenza tra il senior advisor e l’allenatore appare sempre più difficile, e il finale di stagione rischia di diventare decisivo anche per il futuro degli equilibri interni della Roma.