Roma, i gol potrebbero arrivare dai giocatori in partenza. Kluivert, Under e Kalinic sono ormai in partenza

Un po’ per risanare il bilancio, un po’ per poter cercare di cancellare un momento negativo. La Roma venderà alcuni pezzi della rosa, come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

Kluivert, Under e Kalinic potrebbero lasciare la capitale nella prossima sessione di mercato, ma i loro gol saranno fondamentali per poter approdare alla prossima Champions League.