Roma, ancora una tegola per Gasperini dopo Dybala: quel giocatore si è fermato per un problema muscolare. Tempi di recupero da valutare

Roma, nuova emergenza in attacco per Gasperini: si ferma anche Leon Bailey. I tempi di recupero per il giocatore sono ancora da valutare.

Momento complicato per la Roma, che deve fare i conti con una vera e propria emergenza offensiva. Gian Piero Gasperini perde un altro elemento importante in vista dei prossimi impegni. Dopo gli infortuni di Evan Ferguson e Paulo Dybala, anche Leon Bailey è costretto a fermarsi. Come riportato da Il Tempo, l’attaccante giamaicano ha accusato un problema muscolare durante l’allenamento di ieri a Trigoria, gettando ulteriore preoccupazione nello staff tecnico giallorosso.

Le prime sensazioni non sono positive: oggi lo staff medico della Roma effettuerà gli esami strumentali per capire l’entità del nuovo infortunio, ma la certezza è che Bailey non sarà disponibile per la delicata sfida di Europa League contro i Glasgow Rangers, in programma domani sera alle 21. Una defezione che riduce ulteriormente le soluzioni offensive di Gasperini, costretto a rivedere piani e formazioni proprio nel momento cruciale della stagione.

Una stagione tormentata per Bailey

L’avventura di Leon Bailey con la maglia della Roma non è iniziata nel migliore dei modi. Arrivato nella Capitale la scorsa estate in prestito dall’Aston Villa, l’esterno classe 1997 si era fermato quasi subito a causa di una lesione miotendinea al retto femorale destro. Un infortunio serio che lo ha tenuto lontano dal campo fino ai primi di ottobre 2025. Il suo ritorno, avvenuto nella sfida contro l’Inter, aveva riacceso l’entusiasmo dei tifosi romanisti, curiosi di vedere all’opera la velocità e l’imprevedibilità dell’ex Premier League.

Dopo aver ritrovato minuti preziosi contro Sassuolo, Parma e Milan, Bailey sembrava finalmente pronto a prendersi un ruolo da protagonista nella Roma di Gasperini. Tuttavia, proprio quando la condizione fisica sembrava in crescita, è arrivato questo nuovo stop muscolare che rischia di comprometterne la continuità.

Gasperini in difficoltà

Per il tecnico giallorosso la situazione in attacco diventa sempre più complicata. Con Dybala e Ferguson ai box e Bailey fermo ai box, le alternative a disposizione sono ridotte al minimo. Gasperini dovrà inventarsi nuove soluzioni, magari puntando su giovani del vivaio o adattando alcuni centrocampisti in ruoli più offensivi.

In attesa di notizie più precise sugli infortuni, l’obiettivo della Roma resta quello di non perdere terreno sia in campionato che in Europa. La speranza dell’ambiente romanista è che l’emergenza duri poco e che presto Gasperini possa contare nuovamente su tutto il suo reparto offensivo.