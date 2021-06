Roma, inizia l’era Mourinho: il tecnico nella Capitale ai primi di luglio

Jose Mourinho sbarcherà in Italia ai primi di luglio per iniziare la sua nuova avventura alla Roma: lo Special One è pronto per i giallorossi

Ancora un paio di settimane, poi comincerà l’avventura di José Mourinho alla Roma. Scalpita il tecnico portoghese che da più di un mese sta studiando attentamente la rosa giallorossa e lavorando sul mercato insieme a Tiago Pinto.

Come riporta il Corriere dello Sport Mourinho sbarcherà nella capitale all’inizio di luglio, senza essere costretto a giorni di isolamento, lontano da Trigoria. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha varato una nuova ordinanza con cui si introduce a partire da domani una quarantena di cinque giorni — con obbligo di tampone — per chi arriva in Italia dalla Gran Bretagna. Anche per questo Mourinho ha lasciato giorni fa la sua casa a Londra per trasferirsi invece in Portogallo dove non ci sono restrizioni dovute alla variante Delta