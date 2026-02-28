Roma Juventus è anche Gasperini contro Spalletti: filosofie a confronto, così hanno cambiato il calcio italiano nel corso degli anni

Roma Juventus è Gasperini contro Spalletti: le filosofie a confronto di due allenatori che hanno cambiato il calcio italiano

La serrata rincorsa a un posto nella prossima Champions League passa per lo Stadio Olimpico, teatro di uno scontro non solo di classifica, ma di altissima scuola tattica. Da una parte Gian Piero Gasperini, dall’altra Luciano Spalletti.

Insieme, questi due monumenti della panchina sommano l’incredibile cifra tonda di 1200 presenze in Serie A, staccando nettamente colleghi illustri come Massimiliano Allegri e il coetaneo Maurizio Sarri. L’analisi del Corriere dello Sport.

Gasp e la rivoluzione dei duelli a tutto campo

Gasperini ha lasciato un segno indelebile ovunque sia andato. Dopo il capolavoro in Europa League con l’Atalanta, dove ha annientato il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso grazie alla storica tripletta di Ademola Lookman, ha esportato la sua intensità nella Capitale. Il suo stile aggressivo basato sui duelli individuali ha fatto scuola, al punto che persino Gennaro Gattuso si affiderà alla difesa a tre nei prossimi playoff azzurri per non stravolgere le certezze dei propri giocatori.

L’evoluzione di Spalletti: dal falso nove ai “mezzi spazi”

Spalletti, dal canto suo, rappresenta l’evoluzione calcistica continua. In passato ha fatto scuola con il 4-2-3-1, avvicinando alla porta Francesco Totti ed esaltando le doti di formidabili incursori come Simone Perrotta e Radja Nainggolan. Un ruolo, quest’ultimo, che oggi ricopre magistralmente alla Juve Weston McKennie.

Oggi, ereditata la Vecchia Signora da Igor Tudor, Spalletti alterna moduli diversi per scardinare le difese avversarie, cercando costantemente i cosiddetti “mezzi spazi” tra le linee.

Le scelte per il big match dell’Olimpico

Per l’imminente e decisiva sfida di Roma, la Juventus dovrà rinunciare a Manuel Locatelli. Mister Spalletti è dunque chiamato a sciogliere i nodi offensivi: sceglierà Jonathan David o preferirà affidarsi nuovamente a Lois Openda, già utilizzato all’andata per armare il contropiede?

La Roma, forte della spinta del proprio pubblico a 70 giorni dal match dello Stadium, proverà a blindare la zona Champions affidando il peso dell’attacco a Donyell Malen.