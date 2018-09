Roma, Karsdorp si carica: «Posso fare molto per il club giallorosso»

Il terzino olandese della Roma, Rick Karsdorp, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del proprio momento di forma e del rapporto con il compagno connazionale Kluivert

La Roma ed il suo tecnico Eusebio Di Francesco hanno bisogno di una boccata d’ossigeno. I giallorossi hanno iniziato non al meglio la stagione raccogliendo risultati non del tutto positivi: 5 punti in 4 gare di campionato, frutto di una vittoria, due pareggi ed una sconfitta. A questi si aggiunge il pesante KO in trasferta contro il Real Madrid nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Domenica contro il Bologna serve una scossa per riprendere la corsa verso le zone alte della classifica che potrebbe altrimenti allontanarsi ulteriormente. Contro gli emiliani, potrebbero tornare in campo i due olandesi del club capitolino, Karsdorp e Kluivert, i quali sino ad ora non hanno trovato molto spazio.

Oggi proprio a parlare è proprio il terzino Rick Karsdorp che, ai microfoni di Ziggo Sport, ha affermato: «Con Kluivert ci aiutiamo molto, siamo giovani, abbiamo bisogno l’uno dell’altro, non parliamo molto l’italiano, stiamo spesso insieme. Kluivert è uno che ha sempre il petto in fuori, un bravo ragazzo, è sicuro di sé e io lo ammiro». Sul suo rendimento attuale il giocatore ha ammesso: «In questo momento ho bisogno di fiducia, in me stesso e degli altri, così potrò tornare ad essere un buon giocatore. Sono un terzino di spinta e al tecnico piace il gioco offensivo, posso fare molto per la Roma».