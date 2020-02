Roma, l’Atalanta e quella striscia negativa. Ultimi confronti impietosi

Roma, l’Atalanta è diventata la bestia nera dei giallorossi. Negli ultimi 10 confronti solo una vittoria per i capitolini

Negli ultimi anni l’Atalanta è stata una vera e propria bestia nera per la Roma. Non solo per i piazzamenti in campionato, in special modo l’ultimo in cui gli orobici hanno preceduto i giallorossi di 3 lunghezze, ma sopratutto per gli scontri diretti.

Basti pensare che negli ultimi 10 confronti sia arrivata appena una vittoria per i capitolini, a firma Kolarov, in quella che era la prima panchina giallorossa di Eusebio Di Francesco. Per il resto, 5 pareggi (molti piuttosto pirotecnici) e ben 4 sconfitte. La striscia negativa ha avuto inizio nel 2015, in un X all’Olimpico firmato Denis e Totti.