Roma Lazio, è caos totale per il calendario: rebus su data e orario del derby, c’è una concomitanza che complica tutto! Le opzioni per la Serie A

Il derby della Capitale, quello del 37° turno di Serie A tra Roma e Lazio, rischia di trasformarsi in un caso organizzativo di difficile soluzione. Il motivo è legato alla data di domenica 17 maggio, giorno in cui è prevista anche la finale degli Internazionali di Tennis. Un incastro delicatissimo, che porterebbe oltre centoventimila persone nella stessa zona della città, con inevitabili problemi di gestione sotto il profilo dell’ordine pubblico.

Lo scenario, rispetto alla passata stagione, appare molto più complicato. In precedenza si era riusciti a evitare la sovrapposizione tra i due eventi, collocando il tennis nel pomeriggio e il calcio in serata. Questa volta, però, il derby non potrà essere disputato di sera, proprio per ragioni di sicurezza. Da qui nasce un rebus che coinvolge direttamente Lega Serie A e Viminale, chiamati a trovare una soluzione nella settimana successiva al 36° turno di campionato.

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Al momento, sul tavolo restano due ipotesi: giocare alle 12.30 di domenica 17 maggio oppure spostare il match a lunedì alle 18. Entrambe le opzioni, però, presentano criticità evidenti. Nelle ultime due giornate di campionato, infatti, entra in gioco la contemporaneità per tutte le squadre ancora in corsa per i rispettivi obiettivi. E la Roma potrebbe essere ancora pienamente coinvolta nella lotta per l’Europa.

Il risultato è un autentico rebus calendario, con margini di manovra sempre più stretti.