Roma-Liverpool, riecco i bagarini: biglietti a 3 mila euro

Torna il bagarinaggio online: biglietti di Roma-Liverpool toccano anche i 3 mila euro. Tanta rabbia per i tifosi giallorossi

Roma-Liverpool, ritorno della semifinale di Champions League, sarà una partita storica per la squadra capitolina. Ecco perché la città è in fibrillazione e i tifosi giallorossi si sono avventati presso i Roma Store per assicurarsi un biglietto ed essere così presenti alla sfida in programma il prossimo 2 maggio allo Stadio Olimpico. Come spesso accade in questi casi, però, i problemi non sono mancati: i tanti, infatti, si sono ritrovati senza tagliandi a causa dell’immediato sold out e dei terminali bloccati.

La rabbia dei supporter giallorossi è aumentata ancor di più quando sul web sono apparsi biglietti a prezzi da capogiro su siti di “secondary ticketing“, o semplicemente di bagarinaggio online. Ed ecco che magicamente, un biglietto per la Curva Sud (che costava 65 euro) ha raggiunto i 351 euro, fino ad arrivare a ben 1139 euro. Ancor peggio i prezzi delle tribune: per la Tevere si parte dai 729 fino ai 1900 euro. Per la Monte Mario, invece, si superano i 2 mila euro, ma su alcuni siti si è toccata anche la cifra di 3460 euro. Numeri da fanno restare senza parole.