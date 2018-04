Verso Roma-Liverpool: i messaggi delle bandiere Francesco Totti e Robbie Fowler in vista della semifinale di ritorno di Champions League all’Olimpico

Roma-Liverpool, meno due. Poco più di 48 ore e allo stadio Olimpico si giocherà la sfida da cui uscirà la seconda finalista della Champions League 2017-2018. I giallorossi, chiamati ad un’altra impresa dopo aver eliminato il Barcellona ai quarti, puntano molto sul fattore campo; anche se alla squadra inglese non mancherà il supporto, con 5mila tifosi annunciati al seguito. Alla luce di un incontro caldo dentro e fuori dal campo, nell’antivigilia della gara, arrivano i messaggi di due ex campioni delle squadre: Francesco Totti e Robbie Fowler. Queste le parole dell’ex numero 10 giallorosso: «Da qualche ora abbiamo iniziato a colorare la nostra città di giallorosso. Il mondo ci guarda e noi vogliamo vestire Roma con il suo abito migliore: siamo i suoi ambasciatori, abbiamo una grande responsabilità, dentro e fuori lo Stadio Olimpico. Supportiamo i nostri ragazzi con l’amore e la passione che ci contraddistinguono, facciamo in modo che i nostri sguardi e quelli dei calciatori non siano distolti dal campo: ora più che mai è quello il centro del nostro universo. Mercoledì, in ogni luogo di Roma, dovremo dimostrare una volta ancora di saper trasmettere i nostri valori: quelli dello sport, dell’accoglienza e del rispetto degli avversari».

Gli fa eco l’ex attaccante inglese, che ha ricordato Sean Cox, il tifoso dei reds gravemente ferito prima della gara d’andata: «Voglio chiedere ai tifosi del Liverpool di ricordarsi di Sean Cox quando saranno a Roma e voglio anche chiedere loro di comportarsi come hanno fatto per tutta la stagione in Europa: sono stati eccezionali e sono certo che continueranno a esserlo. Sono stati un vanto per il Club in questa stagione ovunque siano andati e so che continueranno a esserlo. Il Liverpool ha fatto il massimo per collaborare con le autorità di Roma, al fine di garantire un ambiente sicuro e sereno per entrambe le tifoserie. Accolgo questa notizia con favore e gioia. Nessun tifoso del Liverpool è mai stato arrestato in occasione di una gara europea in questa stagione, il che dimostra quanto i nostri tifosi si siano comportati in maniera adeguata nel corso delle trasferte. Ancora più importante è il pensiero rivolto a una persona uscita di casa per andare ad assistere a una partita di calcio e che non è più tornata. Tutti descrivono Sean come una persona a modo e so che la sua famiglia è in pensiero per lui. Anche per questo, dobbiamo sostenerla in questi giorni: i tifosi del Liverpool possono onorare Sean comportandosi in maniera impeccabile a Roma, come hanno fatto per tutta la stagione».