Roma, lo strano destino di Florenzi: da capitano ad esubero in un anno

Il difensore della Roma, Alessandro Florenzi, è passato dall’essere capitano giallorosso ad essere un esubero nel giro di un anno

Nell’estate di un anno fa Alessandro Florenzi era diventato il capitano designato della Roma dopo gli addii di Francesco Totti e di Daniele De Rossi. Un anno dopo il difensore è considerato dalla società giallorosso un esubero secondo la Gazzetta dello Sport.

Per il difensore giallorosso è infatti cambiato tutto nel giro di un solo anno. Dopo essere stato poco utilizzato da mister Paulo Fonseca nella prima parte di campionato, Florenzi si è trasferito in prestito a Valencia dove ha concluso la stagione. Rientrato alla base, l’esterno giallorosso può già ripartire in questa sessione estiva di mercato. Su di lui vi è infatti l’interesse del Cagliari dove Florenzi ritroverebbe Eusebio Di Francesco. Il neo allenatore rossoblu sarebbe contento di riavere a disposizione il laterale dopo averlo avuto un anno e mezzo durante la sua esperienza alla Roma.