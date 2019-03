Roma, anticipazioni per la terza maglia per la stagione 2019/20: confermato il colore blu e lo sponsor Nike “retrò”

Roma, novità sulla terza maglia che i giallorossi vestiranno nella stagione 2019/20. Le immagini rivelate sui social confermano le anticipazioni dei mesi scorsi: in bianco il main sponsor Qatar Airways, in giallo lo scudetto e il logo Nike in stile “retrò”.

Le novità però non finiscono qui. La trama della maglia sarà decorata con gli storici stemmi della Lupa assieme all’immancabile tocco giallorosso sulle maniche. Torna anche il colletto, assente nella prima divisa della prossima stagione.