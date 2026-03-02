Donyell Malen, l’ascesa inarrestabile del bomber olandese della Roma tra record storici e medie realizzative da top player europeo

La Gazzetta dello Sport dedica oggi un approfondimento dettagliato a Donyell Malen, identificandolo come il nuovo simbolo della gioia per il popolo romanista. Nonostante il finale amaro vissuto contro la Juventus, l’attaccante si è confermato come il punto di riferimento imprescindibile della manovra offensiva di Gian Piero Gasperini, dimostrando una continuità di rendimento che ha pochi eguali nel recente passato del club.

L’ex giocatore dell’Aston Villa ha interpretato la sfida con i bianconeri agendo da centravanti totale. La sua capacità di legare il gioco e la freddezza mostrata davanti a Perin sono i tratti distintivi di un calciatore che ha recepito perfettamente i dettami tecnici del proprio allenatore. La rete siglata con un delicato tocco sotto rappresenta la sua firma d’autore, un gesto tecnico che bissa la prodezza già ammirata contro il Cagliari e che certifica un bagaglio tecnico di altissimo profilo internazionale.

Le statistiche dell’olandese dal suo arrivo in Italia sono impressionanti e lo collocano stabilmente nell’élite del calcio europeo. Dal debutto dello scorso18 gennaio, Malen ha collezionato 6 gol in 7 presenze. In questo specifico periodo, nei maggiori campionati del continente, soltanto Harry Kane è riuscito a fare meglio. L’olandese viaggia alle stesse medie di Lamine Yamal (Barcellona) e Ante Budimir (Osasuna). Nella storia del club capitolino,un impatto simile si era visto soltanto con Gabriel Omar Batistuta, capace di segnare 8 volte nelle sue prime 7 apparizioni in maglia giallorossa.

La prestazione offerta contro la formazione bianconera costituisce la base solida su cui Gasperini intende costruire la rincorsa alla zona Champions League. In vista della trasferta di Genova, il tecnico punta molto sulla crescita dell’intesa tra Malen e la coppia argentina formata da Paulo Dybala e Matias Soulé. Il definitivo consolidamento di questo tridente promette di trasformare il reparto offensivo della Roma in una macchina da gol potenzialmente inarrestabile per qualunque difesa avversaria.