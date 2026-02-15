Roma, Massara: «Con Gasperini ottimo rapporto e confronto continuo. Pisilli sta acquisendo una dimensione superiore, sul futuro di Dybala dico questo»

Roma, Ricky Massara ha parlato a DAZN prima del match contro il Napoli di Serie A. Queste le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN prima di Napoli Roma, Ricky Massara ha rilasciato queste dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

VITTORIE NEI BIG MATCH – «Sono mancate le vittorie ma non le prestazioni perché abbiamo giocato delle ottime gare, purtroppo senza ottenere punti. Ci auguriamo di continuare con e prestazioni, che sarà l’unico modo per portare a casa dei risultati importanti. La gara di stasera è importante».

DYBALA – «Mancherebbe a qualsiasi squadra, è un giocatore speciale, diverso, ha una qualità assoluta, fa la differenza in Serie A. Un peccato ci sia stato questo nuovo piccolo problema, inaspettato, perché ci sarebbe servito. Non incide però sulle discussioni che avremo con lui e il suo agente».

GASPERINI – «È un ottimo rapporto, fatto di un confronto continuo. Alla Roma è in corso un rinnovamento molto ampio, se pensiamo che dopo questi due mercati abbiamo 10 giocatori nuovi rispetto allo scorso anno allora abbiamo l’idea della portata di questo percorso, che il mister sta plasmando in maniera eccellente. Siamo molto soddisfatti del lavoro».

QUANTO CREDONO IN PISILLI – «Moltissimo, è veramente forte, sta acquisendo una dimensione superiore. Non ha solo il gol e l’inserimento, è molto intelligente tatticamente, fa le due fasi, penso sarà importante non solo per la Roma ma anche per la Nazionale per molti anni».