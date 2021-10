Roma, Mkhitaryan: «Importante reagire prima della sosta. El Shaarawy...»

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro l’Empoli

VITTORIA – «Molto importante reagire prima della sosta, volevamo vincere ed essere più vicini possibile al primo posto. Abbiamo fatto quasi una partita perfetta. Non ero preoccupato, sapevo che gol e assist sarebbero arrivati: questione di pazienza, ringrazio i compagni per l’aiuto e sono contento per la vittoria. Per me è un piacere segnare, mi fa sentire bene, ma più importante è vincere e arrivare agli obiettivi che abbiamo».

EL SHAARAWY – «So che si sente meglio a sinistra, a me invece non cambia molto, l’importante è aiutare i miei compagni. Ora avanti così».