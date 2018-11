Roma, Monchi: «Fiducia a Di Francesco. Felice di Kluivert e Cristante»

Prima del match contro il Cska, il ds giallorosso ha parlato ai microfoni di Sky Sport

In campionato farà fatica, ma in Champions League la Roma viaggia altissimo: attualmente è prima, con 6 punti a pari merito con il Real Madrid, e con una vittoria sul Cska Mosca chiuderebbe il discorso qualificazione agli ottavi. «Inutile pensare al campionato – ha commentato Monchi a Sky Sport – qualcosa lì stiamo sbagliando, ma adesso concentriamoci sulla coppa, in cui atteggiamento e mentalità mi aspetto siano quelli giusti».

Il ds giallorosso, poi, si è concentrato su alcuni nomi della rosa che stanno faticando come Kluivert e Cristante: «È normale, c’è chi rende subito e chi ha bisogno di tempo. Kluivert è stato sfortunato con gli infortuni, mentre Cristante deve capire che alla Roma il livello si è alzato, ma sono felice di loro due». In merito alla critiche subite da Di Francesco ha risposto: «C’è fiducia: sta facendo un lavoro importante, la Roma è una squadra a cui serve un allenatore con personalità e mentalità vincente e lui le ha».