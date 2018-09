Roma, Monchi: «Cessione di Salah inevitabile per la società»

Monchi, direttore sportivo della Roma, ha rilasciato un’intervista al quotidiano El Mundo, parlando della sua esperienza a Roma

Il direttore sportivo della Roma Monchi ha rilasciato un’intervista al quotidiano El Mundo in vista della gara che attende il club capitolino in Champions League contro il Real Madrid. Il dirigente spagnolo ha affermato, in merito alla cessione di Cristiano Ronaldo da parte dei Blancos: «Se il Real non ha comprato nessun big dopo la cessione di CR7 è perché la rosa possiede già il meglio: Isco, Bale, Benzema, Modric, Kross, Sergio Ramos, Marcelo etc».

Monchi ha poi proseguito parlando della sua avventura in giallorosso spiegando: «In pochi mesi mi sono reso conto che il Monchi di Siviglia non funzionava per la società giallorossa e, dunque, dovevo trovare un nuovo Monchi dentro di me. Sono soddisfatto dei risultati ottenuti nella prima stagione nella Capitale. Il tifoso della Roma è tremendamente emotivo, paragonabile in questo a quello del Siviglia. Devi tenerlo a mente quando fai la tua politica, ma senza evitare decisioni impopolari».

Infine l’ex dirigente del Siviglia ha concluso: «Il ritiro di Totti era un qualcosa che andava affrontato e oggi Francesco ha un grande ruolo nel club. La cessione di Salah? È stata inevitabile per rientrare nei parametri del Financial Fair Play. Justin Kuivert? Sarà un calciatore importante nel palcoscenico europeo, è un investimento della società».