Roma, Monchi: «Meglio qualificarci in Champions che vincerla»

Il direttore sportivo della Roma Monchi analizza il momento dei giallorossi, tra l’imminente semifinale di Champions e il terzo posto in campionato

Si avvicina il momento più atteso dai tifosi della Roma. Domani infatti ci sarà l’andata delle semifinali di Champions League ad Anfield contro il Liverpool. I giallorossi arrivano all’appuntamento da autentica sorpresa della competizione, complice anche una rosa forse non al livello dei top club europei. Proprio a questo proposito è intervenuto il direttore sportivo Monchi: «Sicuramente si sbaglia chi pensa che siamo una squadra perfetta. Però anche chi crede il contrario ha torto. Se avessimo una rosa così limitata non saremmo arrivati in semifinale di Champions e non lotteremmo per il terzo posto».

L’ex Siviglia poi risponde a chi gli chiede se sia meglio vincere quest’edizione della Champions League o qualificarsi alla prossima. «I tifosi vorrebbero chiaramente che vincessimo. Tuttavia a livello economico per il club sarebbe meglio qualificarsi alla prossima, dal momento che porta soldi per la prossima stagione, mentre i premi per un eventuale vittoria verrebbero conteggiati nel bilancio di quest’anno». Infine Monchi dimostra tutta la soddisfazione per una situazione inaspettata ad inizio stagione: «Ad inizio campionato avrei messo la firma per essere terzo a quattro giornate dalla fine ed in semifinale di Champions».